Etli tirit tarifi nasıl yapılır? Bayat, taze, pide ekmek tiriti nasıl yapılır?

Etli tirit tarifi

Etli tirit malzemeler

500 gram dana eti

4 adet tırnak pide

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber veya salça

2 iri diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 adet defne yaprağı

Etli tirit yapılışı

İrice doğranmış dana etlerini 2 su bardağı suyla düdüklü tencereye alın. İçine tuz, karabiber ve defne yaprağını da ekleyip 30-40 dakika kadar pişirin. Etleri pişince bir çatal yardımıyla lif lif didikleyin. Suyunu ayırın. Pideleri küp küp doğrayıp 15 dakikalığına fırına verin ve kıtır kıtır olmasını sağlayın. Tabaklara bölüştürdüğünüz pidenin üzerine etin suyundan gezdirin ve etleri yerleştirin.

Yoğurdu çırpıp etlerin üzerine gezdirin. Tereyağını eritip içine kırmızı biber veya salça ekleyip kızdırın. Kırmızı yağı yoğurdun üzerine gezdirip sıcak sıcak servis edin. Bu yemeği Ramazan ayında Ramazan pidesi kullanarak da yapabilirsiniz. Didiklenmiş et yerine tavuk veya kavrulmuş kıyma da kullanabilirsiniz.

Tirit nedir?

Tirit kelimesi Farsça bir kelimedir. Yörelere göre çok farklı et konula bilinir. Kaz, ördek, tavuk, inek, koyun eti ile yapılan çeşitleri vardır. Papara ile benzerlik gösterir.

Bayat ekmek tirit tarifi

Malzeme listesi

750 gr dana kuşbaşı

10 dilim bayatlamış ekmek

1,5 lt su

1 yemek kaşığı salça

1 adet piyaz şeklinde doğranacak beyaz soğan

1 adet kuşbaşı şeklinde doğranacak soğan

150 gr tereyağı (salça için)

150 gr tereyağı (tiritin üstüne dökmek için)

1 yemek kaşığı yaprak pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Bayat ekmekle tirit nasıl yapılır?

Bayat ekmeklerimizi irice parçalar halinde doğrayalım, tepsiye sererek fırına atıp kızarıncaya kadar pişirelim. Diğer taraftan tencerede etimizi ve soğanını ilave edelim ve suyunu salıp tekrar çekene kadar güzelce kavuralım. Ayrı bir tencerede tereyağını ilave edip erittikten sonra salçayı atalım ve kavuralım. Pul biberi, tuzu ve suyu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakalım. Pişen etimizi ve piyazlık soğanı ekleyip, bu şekilde yarım saat süresince kısık ateşte pişirelim. Hazırlamış olduğunuz ekmekleri tepsiye serdikten sonra karışımımızı ekmeklerimizin üzerine salalım. Yoğurtla da servis edilebilir.

Püf noktası

Ekmek yerine pide de kullanılabilir.