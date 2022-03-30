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Yemek Tarifleri Etli mantar graten nasıl yapılır? Kolay mantar graten tarifi
Yemek Tarifleri

Etli mantar graten nasıl yapılır? Kolay mantar graten tarifi

İftara ne pişirsem? İftar sofrası için hem leziz hem de farklı bir tarif arayanlar "Mantar graten nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mantar graten için hangi malzemeler gerekli? Kolay mantar graten tarifi

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:43:00 -
Etli mantar graten nasıl yapılır? Kolay mantar graten tarifi

Lezzetli olduğu kadar kolay bir tarif arıyorsanız; işte etli mantar graten tarifi…

Kolay mantar graten tarifi

Malzemeler:

  • 700 gram dana kuşbaşı
  • 6-7 adet yeşil biber
  • 2 adet kapya biber
  • 2 adet soğan
  • Yarım kilo mantar

Beşamel sos:

  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 bardak süt
  • Tuz

Karabiber

Üzeri için:

  • Kaşar peyniri

Etli mantar graten nasıl yapılır?

Soğanları piyazlık doğrayın tavada soteleyin.

Soğanın üzerine etleri ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından tavaya biberleri ilave edin.

Bir başka tavaya dilimlediğiniz mantarları alıp az yağda soteleyin.

Sos tenceresine ise un ve yağı alıp kavurun.

Unun rengi dönünce süt ve baharatları ekleyin.

Kıvam alan sosun altını kapatın.

Bir fırın kabına mantar soteyi, soğanlı karışımı ve beşamel sosu döküp güzelce karıştırın.

Ardından rendelediğiniz kaşar peynirini tepsinin üzerine gezdirin.

Yemeğinizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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