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Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi

07 Temmuz 2019 Pazar 18:29
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı

ANKARA (AA) - İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.



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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:29
  1. Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. terörist
  4. yazılı açıklamada

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