Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu" açıklaması yapıldı. Ayrıntılar geliyor...

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