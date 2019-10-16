Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu.
16 Ekim 2019 Çarşamba 20:06
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu" açıklaması yapıldı.
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