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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:06
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu" açıklaması yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:06
  1. Milli Savunma Bakanlığı

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