Hulusi Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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