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Etkisiz hale getirilen gri listede aranan teröristin bir çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan teröristin, 2015 yılında bir çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı.

11 Haziran 2019 Salı 15:54
Etkisiz hale getirilen gri listede aranan teröristin bir çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan teröristin, 2015 yılında bir çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı.


Lice ilçe kırsalında 3 Haziran’da düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.


Terörist Felat Kocakaya’nın silahlı terör örgütüne üye olma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, kamu malına zarar verme ve devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma suçlarından Diyarbakır ile Elazığ’daki mahkemelerde aramasının bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:54
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