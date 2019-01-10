Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanıklarına ceza indirimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iki sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz yargılanan eski yurt müdürü Selma K. ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kübra Belkıs Ö. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanıklardan Kübra Belkıs Ö, lisede okuduğu dönemde 17 yaşındayken örgüte katıldığını ve gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını itiraf etti.

Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirten sanık, "Burada olduğum için utanç duyuyorum. Bu örgütün hain olduğunu gördükten sonra gelip etkin pişmanlıkta bulundum, pişmanım." dedi.

Sanık Selma K. ise Kayseri'nin Develi ilçesinde kapatılan örgüte ait öğrenci yurdunda müdürlük yaptığını söyledi.

Etkin pişmanlıkta bulunduğunu dile getiren sanık Selma K, "Aynı örgüt kapsamında yargılanan eşim de örgütün kapatılan bir dershanesinde müdürlük yapıyordu. Kayseri'de yapılan örgütün toplantılarına katılıyordum. Burada Fetullah Gülen'den gelen notlar okunuyordu. Yapmamız gerekenler anlatılıyordu. ByLock programını kullandım. Pişmanım, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Selma K'ye 7 yıl 6 ay, Kübra Belkıs Ö'ye 9 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Selma K'nin cezasını 3 yıl 1 ay 15 güne, Kübra Belkıs Ö'nin cezasını ise 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Kübra Belkıs Ö. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.