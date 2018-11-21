Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığının cezasında indirim

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski jandarma astsubaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için cezasında indirime gidilerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski jandarma astsubay İ.G'nin avukatı Yunus Ekinci katıldı. Sanık ise duruşmaya Samsun T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, ByLock tespiti, adli kolluk tutanakları ve tüm evraklar birlikte değerlendirildiğinde sanığın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması içerisinde yer aldığından ve örgüt yapısı içerisinde emir ve talimat aldığından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İ.G'nin samimi ve faydalı bilgiler verdiğinden hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen savcı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Avukat Ekinci, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, müvekkilinin örgüte ilişkin bilgiler verdiğine işaret ederek, "Sanık hakkında en üst sınırdan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Sanık başından beri samimi beyanlarda bulunmuş, faydalı bilgiler vermiştir. Beraatini talep ediyoruz." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık ise "Yazılı savunmada bulunmuştum. Ekleyecek bir şeyim yok." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanık hakkında etkin pişmanlık ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

Heyet, ayrıca sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak hükümle tahliye edilmesini kararlaştırdı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli jandarma astsubay İ.G'nin 3 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırıldığı bildiriliyordu.

İ.G'nin FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında bulunduğu ihtimali üzerine başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanığın ByLock'u ilk kez 21 Ağustos 2014'te kullanmaya başladığı ve tabletinde bu programın kalıntılarının bulunduğu kaydediliyordu.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.