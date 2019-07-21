Etiyopya'nın güneyindeki gösterilerde 15 kişi öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın güneyindeki Hawassa şehri ve Sidama bölgesinde hafta içindeki gösteriler ve şiddet olaylarında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Güney eyaletinde bulunan Sidama bölgesinin bağımsız eyalet olmasını savunan aktivistlerden Filata Gigiso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ilk bilgilere göre Sidama bölgesi ve çevresinde en az 15 kişinin öldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Halkın, hükümetin referandum talebini ciddiye almayarak 5 ay içinde yapılması yönünde karar almasına tepki gösterdiğini belirten Gigiso, bölgede aktivistlere yönelik gözaltıların devam ettiğini ve ordunun bölgedeki kontrolü ele almaya çalıştığını söyledi.

Olayların, hükümetin referandum kararını tartışmak için toplananlara ordu tarafından müdahale edilmesi sonrası büyüdüğünü ileri süren Gigiso, "Hükümet halkın verdiği kararı ciddiye almadı. Gösteri ve olaylar sırasında çok sayıda mülk zarar gördü. Hawassa şehri ve diğer bölgelerde şu anda durum sakin." diye konuştu.

Öte yandan, muhalif Sidama Kurtuluş Hareketi (SLM) yetkilileri, basına yaptıkları açıklamada, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının yaklaşık 20 olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin ulaştığı Güney eyaleti iletişim bürosu yetkilileri ise yaşananlara ilişkin bilgi vermedi.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu, hafta başında, Güney eyaletinde yaşayan yaklaşık 50 etnik gruptan biri olan Sidama halkının bağımsız eyalet olma talebi için 5 ay içerisinde referanduma gidileceğini açıklamıştı.

Anayasaya göre, eyalet konseyinin bağımsız bir eyalet olma talebini ileten halk ya da etnik grubun talebini aldıktan sonra bir yıl içinde referandum gerçekleştirmesi gerekiyor.

Talebini geçen yıl 18 Haziran'da ileten Sidama halkının önde gelen aktivistleri referandumun ertelenmesine tepki göstermiş, Sidama bölgesi yönetimi ise hükümetin belirlediği tarihe uyacaklarını açıklamıştı.

Ülkede 2007'de gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Etiyopya'nın yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Etnik temelli 9 farklı eyaletin yanı sıra Addis Ababa ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor.