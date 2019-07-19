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Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet yanlıları sokaklara indi

Bağımsız eyalet olmak isteyen Sidamalı aktivistlerin hükümetin açıkladığı referandum tarihini protesto için başlattığı gösteri, şiddet olaylarına sahne oluyor

19 Temmuz 2019 Cuma 16:31
Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet yanlıları sokaklara indi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın güneyindeki Hawassa şehri ve Sidama bölgesinde başlayan gösteri ve şiddet olaylarında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Ülkenin Güney eyaletinde bulunan Sidama bölgesinin bağımsız eyalet olmak için referandum talebinin 5 ay içinde yapılması yönünde karar alınmasına tepki gösteren Sidamalı aktivistlerin dün başlattığı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

Bölge Polis Komiseri Tewodros Woldemichael, basına yaptığı açıklamada, Hawassa şehrinde başlayan ve daha sonra Sidama çevresine yayılan şiddet olaylarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şiddet eylemlerine karışan kişilerin gözaltına alındığını belirten Woldemichael, olaylar nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu ve mülklerin zarar gördüğünü aktardı.

Öte yandan, Güney eyaletinin başkenti olan Hawassa’da şehre giden bazı yolların kapatıldığı öğrenildi.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu, hafta başında, Güney eyaletinde yaşayan yaklaşık 50 etnik gruptan biri olan Sidama halkının bağımsız eyalet olma talebi için 5 ay içerisinde referanduma gidileceğini açıklamıştı.

Anayasaya göre, eyalet konseyinin bağımsız bir eyalet olma talebini ileten halk ya da etnik grubun talebini aldıktan sonra bir yıl içinde referandum gerçekleştirmesi gerekiyor.

Geçen yıl 18 Haziran'da talebini ileten Sidama halkının önde gelen aktivistleri referandumun ertelenmesine tepki göstermiş, Sidama bölgesi yönetimi hükümetin belirlediği tarihe uyacaklarını açıklamıştı.

Ülkede 2007'de gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Etiyopya'nın yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Etnik temelli 9 farklı eyaletin yanı sıra Addis Ababa ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:31
  1. Etiyopya
  2. Sidama

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