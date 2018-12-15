Etiyopya'nın eski Cumhurbaşkanı Woldegiorgis hayatını kaybetti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın eski Cumhurbaşkanı Girma Woldegiorgis, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkesinin 2001 ve 2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığını yapan Woldegiorgis, tedavi altında olduğu askeri hastanede bu gece hayata gözlerini yumdu.

Woldegiorgis’in ölüm nedeni belirtilmezken, Başbakan Abiy Ahmed, yayımladığı taziye mesajında, derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Başkent Addis Ababa'da 1924 yılında doğan Woldegiorgis, Amharca ve Afan Oromo'nun yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve İngilizce dillerini biliyordu.

