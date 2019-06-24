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Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya çalışırken öldürüldü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:29
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya çalışırken öldürüldü.
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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:29
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