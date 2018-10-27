Etiyopyalı Müslümanlardan ‘faizsiz banka’ çağrısı

Başkent Addis Ababa’da gerçekleştirilen 1. Etiyopya Faizsiz Finans Zirvesi’nde ülkedeki faizsiz bankacılık ve finans sistemi talebinin önündeki engellerin kaldırılması için hükümete çağrı yapıldı.

Addis Ababa Ticaret Odası ortaklığında zirveyi düzenleyen ExploreMore Finans ve Yönetim Enstitüsü Direktörü Ahbabu Abdelle Yasin, AA muhabirine, ülkede faizsiz bankacılık için büyük bir talep olmasına rağmen halen bu talebe karşılık verilemediğini söyledi.

Politikalar, faizsiz bankacılığı engelliyor

Yasin, “Kısıtlayıcı politikalar ve zayıf yasal çerçeve, ülkede faizsiz bankacılığın gelişmesini engelliyor.” diyerek, ülkedeki finansal sistemin kapsayıcı olması gerektiğini, aşırı korumacılık nedeniyle ülkenin çok şey kaybettiğini belirtti.

Sadece Müslümanlara özgü

İslami bankacılığın sadece Müslümanlara özgü olduğuna dair yanlış bir algı bulunduğuna işaret eden Yasin, diğer dinlerden insanların da böyle bir bankacılığı kullandığını ve bu yüzden sistemin başka ülkelerde Katılım Bankacılığı gibi isimlerle anıldığını dile getirdi.

Talep var, talebi karşılayan yok

İstanbul’da faaliyet yürüten Farmaker Eğitim ve Danışmanlık Şirketi Yöneticisi Dr. Abdulkadir Wahab Aman ise yaptığı sunumda, “Etiyopya’da faizsiz bankacılığa yüzde 40 gibi bir talep olmasına rağmen hiçbir yerde talebin karşılanmıyor olması bir paradoks.” ifadesini kullandı.

Akademisyen ve iş adamlarının yanı sıra çok sayıda dini lider ve aktivistin de katıldığı toplantıda faizsiz bankacılığın alternatif bir araç olarak Etiyopya’da uygulanması ve yerleşmesinin karşısındaki zorluklar ve yapılması gereken yasal düzenlemeler ele alındı.