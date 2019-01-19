0553 313 94 23

Etiyopyalı Hristiyanlar Timkat'ı kutladı

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:07
Etiyopyalı Hristiyanlar Timkat'ı kutladı

ADDİS ABABA(AA) - Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişi anısına düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamalarına katıldı.

Başkent Addis Ababa, Gondar ve Lalibela şehirlerinde on binlerce Hristiyan, kutlamalar nedeniyle dün ve bugün kilise, cadde ve meydanları doldurdu.

Ketera olarak adlandırılan arife gününde başkent caddelerinde ilahiler okuyarak dolaşan halk, dini ritüellerini rengarenk şemsiyelerin altında yürüyen din adamları eşliğinde tamamladı.

Başkentteki Jan Meda Alanı'nda bugün yapılan kutlamalara ise Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abune Mathias da katıldı.

Geleneksel şarkılar, ilahiler ve İncil’in okunduğu alanda kalabalığın üzerine kutsal olduğuna inanılan su serpildi.

Timkat Bayramı, Etiyopyalı Ortodokslar tarafından her yıl 19 Ocak'ta artık yıllarda ise 20 Ocak'ta kutlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:07
  1. Epifani
  2. Etiyopya
  3. Timkat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a destek mesajı
    1. Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a destek..
    2. TYB'den 40'ıncı yıla özel eser
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. Akdeniz'de göçmen faciası! 117 kişi..
    5. İran'dan "Vahdet-i Beyrek" atağı
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    8. Uyuşturucuyu zeytin tenekelerine..
    9. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    10. Maçın ardından
    11. "Bölmek isteyenlerin tüm oyunları..
    12. Hamas'tan "İsrail esir takasına hazır..
    13. Beyler n'oluyor, mal mı alıyorsunuz?..
    14. Tunus Genel İşçi Sendikasından..
    15. İzmir'de "en güzel deve" seçildi
    16. Vasiyeti onunla mezara gitmek!..
    17. Liverpool, Alexander-Arnold'ın..
    18. Korkunç olay! Odasına giren..
    19. Kafede basıldı! Karnına bin 863 adet..
    20. Bu kez İzmir için... Ne çektin be..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı