Etiyopyalı çocukların yüzde 88’i yoksulluk içinde

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya’daki çocukların yüzde 88’inin yoksul ve en temel sosyal hizmetlere bile erişimden mahrum olduğunu açıkladı.

UNICEF ve Etiyopya Merkezi İstatistik Kurumu tarafından ortaklaşa hazırlanan “Etiyopya’da Çok Boyutlu Çocuk Mahrumiyeti” başlıklı raporda, ülkedeki çocukların eğitimden sağlığa, barınmadan beslenmeye kadar karşılaştığı çok sayıda soruna değinildi.

Raporda, 18 yaş altındaki 41 milyon Etiyopyalı çocuktan 36 milyonunun yoksul olduğu ve en temel ürünlerden ve sosyal hizmetlerden bile yoksun olduğu kaydedildi.

Kırsal kesimde hayatını sürdüren çocukların kentsel alanlarda yaşayanlardan daha yoksul olduğuna işaret edilen açıklamada, kırsaldaki çocukların yüzde 94’ünün, kentlerdeki çocukların yüzde 42’sinin yoksul büyüdüğü belirtildi.

Yoksulluğun en düşük olduğu yer yüzde 18’le başkent Addis Ababa olurken, en fazla görüldüğü yerler ise yüzde 91’le Afar, Amhara ve Güney Halkları eyaletleri oldu.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan çocukların yaşadığı mahrumiyette son 5 yılda az da olsa iyileşme görüldüğü aktarılan raporda, 5 yaş altındaki çocukların beslenme, 5-17 yaş arasındaki çocukların ise en fazla sağlıkla ilgili mahrumiyet yaşadıkları ifade edildi.

Raporda ayrıca eğitim çağındaki çocuklarının yarısının okul sıralarından yoksun olduğu vurgulandı.