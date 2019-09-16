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Etiyopya'dan Türk yatırımcılara çağrı

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Etiyopya'dan Türk yatırımcılara çağrı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, Etiyopya'daki Türk yatırımlarının artmasını istediklerini vurgulayarak yatırımcılara çağrıda bulundu.

Andargachew, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp'i makamında kabul etti.

Baş başa gerçekleştirilen ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantı sonrasıda AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Alp, Bakan Andargachew'in ülkedeki Türk yatırımlarının artmasını istediğini söyledi.

Alp, "Dışişleri Bakanı, dost ülke Türkiye’den gelen doğrudan yatırımlara önem verdiklerini, bunun artmasını istediklerini, Etiyopya’nın iş ortamını kolaylaştırmak için de ciddi adımlar atmakta olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 200 kadar firmayla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırımı Etiyopya'da hayata geçirmiş olduğunu hatırlatan Alp, "Görüşmede, Sahra Altı Afrika'da en yüksek yatırımımızın Etiyopya'ya yapılmış olduğunu, gelecek Türk yatırımcılarına da hızla büyümekte olan Etiyopya'nın doğru adres olduğunu her daim tekrar ettiğimizi, nitekim Etiyopya’nın bu yıl Ticaret Bakanlığınca hedef ülkelerden biri olarak belirlendiğini ve bu ivmeden birlikte faydalanmamız gerektiğini ifade ettim." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
  1. Etiyopya
  2. Yaprak Alp
  3. yatrırım

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