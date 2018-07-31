0553 313 94 23

Etiyopya'dan BAE'ye tarihi ayar: Size İslam'ı öğreteceğiz

Etiyopya Başbakanı Ahiy Ahmed'in Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'i rezil ettiği diyalog ortaya çıktı. Amhed'in, BAE prensi Şeyh Zayid'e "İslam'ı size öğreteceğiz" dediği öğrenildi.

31 Temmuz 2018 Salı 16:15

Gün geçtikçe İslam’dan uzaklaşan BAE, tüm dünyanın gözü önünde ABD’nin kuklası haline dönüştü. Özellikle dünya Müslümanlarının tepkisini çeken bu durum karşısında emirlik, her geçen gün İslam aleminin gözünde bir hiç haline geliyor!.. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan olumsuz gelişmelere karşın ABD'nin karakol devlet vazifesini sürdürmeye devam eden BAE'ye Doğu Afrika'dan bir ses yükseldi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin bir toplantı sırasında BAE Prensi Muhammed bin Zayed'e "İslam'ı size öğreteceğiz" dediği ortaya çıktı.

BAE'DEN DESTEK TALEBİ

Katıldığı bir toplantıda BAE Veliat Prensi Şeyh Zayid ile yaşadığı anı anlatan Abiy Ahmed, Zayid'den Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da İslam enstitüsü kurulması için destek istediğini açıkladı. Amhed'in Zayid'den istediği yardıma karşın BAE'den küstah bir cevap geldi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed BAE'li veliaht prensten,"Her konuda size yardım edeceğiz, size İslam'ı öğreteceğiz"cevabını aldı.

AHMED'DEN GERÇEKLERİ YÜZE VURAN CEVAP

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Zayid'in küstah sözlerine karşı, "Bize İslam'ı öğretmenize ihtiyacımız yok. Çünkü siz İslam'dan uzaklaştınız. Bize sadece Arapçayı hızlı şekilde öğretin, biz İslam'ı anlayıp sizi doğru yola iletiriz, İslam'ı size biz öğretiriz" cevabını verdi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Etiyopya Başbakanı'nın cevabı salonu dolduran kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, Başbakan Ahmed uzun süre alkış aldı. BAE veliaht prensi Şeyh Zayid'e verilen bu cevap BAE'nin tavırlarına karşı beslenen hislere tercüman oldu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:15
  1. etiyopya
  2. bae
  3. veliaht prens
  4. şeyh
  5. islam
  6. destek
  7. kapak

YORUM YAZ

  • Süleyman AydınSüleyman Aydın59 dk önce
    mÜKEMMEL!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bursa’da icraya giden avukatın yanağını ısırarak kopardı
  1. Bursa’da icraya giden avukatın..
  2. Hedefi ve amacı belli... Çin harekete..
  3. Evlilikte eşlerin üstünlük sağlama..
  4. Şanlıurfa’da tefecilere izin yok!
  5. FETÖ/PDY davası: 2 sanığa hapis cezası
  6. Andız pekmezinin faydaları nelerdir?
  7. Brunson davasında yeni gelişme!
  8. Kiraz lekesi nasıl çıkar?
  9. Çocuklardaki istenmeyen davranışları..
  10. Bakanlık açıkladı! Yapılandırılan borç..
  11. Çocuk rol modeli nasıl seçer?
  12. Papaz Brunson davasında yeni gelişme:..
  13. Uykunun bebeklerin konuşmasında bir..
  14. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
  15. Taliban ve DEAŞ arasında çatışma: 19 ölü
  16. Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu..
  17. "15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad..
  18. “Siyasi Proje” olarak Evanjelizm ve..
  19. Fenerbahçe'de Emre Akbaba harekatı!
  20. Polisler düğün düğün dolaşıp broşür..
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!