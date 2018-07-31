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Etiyopya'dan BAE'ye ayar: İslam'ı size tekrar öğreteceğiz

Etiyopya Başbakanı Ahiy Ahmed'in Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'i rezil ettiği diyalog ortaya çıktı. Amhed'in, BAE prensi Şeyh Zayid'e "İslam'ı size öğreteceğiz" dediği öğrenildi.

31 Temmuz 2018 Salı 16:15

Gün geçtikçe İslam’dan uzaklaşan BAE, tüm dünyanın gözü önünde ABD’nin kuklası haline dönüştü. Özellikle dünya Müslümanlarının tepkisini çeken bu durum karşısında emirlik, her geçen gün İslam aleminin gözünde bir hiç haline geliyor!.. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan olumsuz gelişmelere karşın ABD'nin karakol devlet vazifesini sürdürmeye devam eden BAE'ye Doğu Afrika'dan bir ses yükseldi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin bir toplantı sırasında BAE Prensi Muhammed bin Zayed'e "İslam'ı size öğreteceğiz" dediği ortaya çıktı.

BAE'DEN DESTEK TALEBİ

Katıldığı bir toplantıda BAE Veliat Prensi Şeyh Zayid ile yaşadığı anı anlatan Abiy Ahmed, Zayid'den Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da İslam enstitüsü kurulması için destek istediğini açıkladı. Amhed'in Zayid'den istediği yardıma karşın BAE'den küstah bir cevap geldi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed BAE'li veliaht prensten,"Her konuda size yardım edeceğiz, size İslam'ı öğreteceğiz"cevabını aldı.

AHMED'DEN GERÇEKLERİ YÜZE VURAN CEVAP

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Zayid'in küstah sözlerine karşı, "Bize İslam'ı öğretmenize ihtiyacımız yok. Çünkü siz İslam'dan uzaklaştınız. Bize sadece Arapçayı hızlı şekilde öğretin, biz İslam'ı anlayıp sizi doğru yola iletiriz, İslam'ı size biz öğretiriz" cevabını verdi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Etiyopya Başbakanı'nın cevabı salonu dolduran kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, Başbakan Ahmed uzun süre alkış aldı. BAE veliaht prensi Şeyh Zayid'e verilen bu cevap BAE'nin tavırlarına karşı beslenen hislere tercüman oldu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:15
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