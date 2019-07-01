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Etiyopya'daki yerel yönetimi ele geçirme girişimi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed: - "Ulusal uzlaşının sağlanabilmesi için hükümetin sunduğu aftan yararlanan kişilerden bu tarz tehditler geleceğini hiç düşünmemiştik" - "Ülkenin farklı bölgelerinde etnik çatışma ve kargaşayı körükleyenlere karşı sabrımız tükendi. Gerekli önlemler alınacak"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
Etiyopya'daki yerel yönetimi ele geçirme girişimi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin Amhara eyaletinde yerel yönetimi ele geçirme girişimine ilişkin "Hükümet affından yararlanan kişilerden bu tarz tehditler geleceğini hiç düşünmemiştik." dedi.

Ahmed, 2018/2019 bütçe yılına ilişkin mecliste yaptığı konuşmada ülkede son dönemde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amhara eyaletinde 22 Haziran'da yaşanan darbe girişimi hakkında konuşan Ahmed, "Ulusal uzlaşının sağlanabilmesi için hükümetin sunduğu aftan yararlanan kişilerden bu tarz tehditler geleceğini hiç düşünmemiştik." ifadelerini kullandı.

Reform çabalarının tüm ülke genelinde devam etmesine rağmen terör, aşırıcılık, insan kaçakçılığı, ekonomik sabotaj, organize suçlar ve yolsuzluğun halen sürdüğünü hatırlatan Ahmed, hukukun üstünlüğünün sağlanması için terör şüphelisi 48, yolsuzluğa karışan 799, insan kaçakçılığı yapan 52 ve ekonomik sabotaj girişiminde bulunan 34 kişinin yakalandığını söyledi.

Ahmed, "Ülkenin farklı bölgelerinde etnik çatışma ve kargaşayı körükleyenlere karşı sabrımız tükendi. Gerekli önlemler alınacak." diye konuştu.

Ülkenin bu yıl için yüzde 9 büyüme hedeflediğini, Ethio Telecom ve Etiyopya Havayollarının özelleştirilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini kaydeden Ahmed, "Bundan sonra ekonomik büyümemizin başarısı istihdam yaratılması ihtiyacının karşılanmasıyla ölçülecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Abiy Ahmed hükümeti affetmişti

Eyalette darbenin başındaki isim olarak gösterilen eski general Asaminew Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Ahmed hükümetinin affıyla 2018'de serbest kalarak, eyaletin güvenlik şefi pozisyonuna getirilmişti.

Eyaletteki darbe girişiminden saatler sonra eski Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen, başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile öldürülmüştü.

Mekonnen ve Aberra'nın suikasta uğramasına ilişkin Addis Ababa'da 43, Amhara'daki girişime ilişkin ise 212 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Ordunun başına cuma günü istihbarat servisinin başındaki isim olan General Adem Muhammed getirilmişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
  1. abiy ahmed
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