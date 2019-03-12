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Etiyopya'daki faciayla ilgili yeni iddia! "Uçağın arka kısmından dumanlar çıkıyordu"

Dün kaza yapan Etiyopya Havayollarına ait uçağın arka kısmından düşmeden önce dumanlar yükseldiği ileri sürüldü.

12 Mart 2019 Salı 07:45
Etiyopya'daki faciayla ilgili yeni iddia! "Uçağın arka kısmından dumanlar çıkıyordu"

İçinde 157 kişi bulunan Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı başken Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken kalkıştan 6 dakika sonra düştü. Uçakta bulunan 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede  bir günlük ulusal yas ilan edildi. Kazanın ardından Etiyopya Havayolları uçağa ait karakutunun bulunduğunu duyurmuştu.

"Havada iki kez daire çizdi"

Kazanın görgü tanıklarından Tamrat Abera, Associated Press ajansına  yaptığı açıklamada, uçağın arkasından düşmeden önce duman çıktığını ve havada iki  kez daire çizdiğini söyledi.

Seferler durdurulmuştu

Etiyopya Havayolları, dün yaşanan uçak kazasının ardından Boeing "737  Max 8" tipi uçaklarını seferlerinden çekmişti.

Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun  imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya dönüş için izin istediğini, pilota  dönüş izninin verildiğini söylemişti. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü belirtmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed kazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru  Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde  bulunmuştu.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737 Max 8 uçağını 15 Kasım 2018'de  Boeing firmasından teslim aldığı kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 07:45
  1. etiyopya
  2. uçak kazası
  3. Etiyopya Havayolları

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