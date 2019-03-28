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Etiyopya'daki kazanın kurbanının ailesinden Boeing'e "hatalı tasarım" davası

Etiyopya Hava Yollarına ait uçağın 10 Mart'ta düşmesinin ardından kazada yaşamını yitiren Ruanda vatandaşı Jackson Musoni'nin ailesi Boeing'e Chicago'da dava açtı

28 Mart 2019 Perşembe 23:52
Etiyopya'daki kazanın kurbanının ailesinden Boeing'e "hatalı tasarım" davası

NEW YORK (AA) - Etiyopya'daki uçak kazasının kurbanlarından birinin ailesi, ABD'li uçak üreticisi Boeing'e dava açtı.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, 10 Mart'ta düşen uçakta hayatını kaybeden 157 kişi arasında olan Ruanda vatandaşı Jackson Musoni'nin ailesi Chicago'daki federal mahkemede Boeing'e dava açtı.

Aile, dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'i, otomatik uçuş kontrol sistemini hatalı tasarlamakla suçladı.

Chicago'daki dava söz konusu kaza ile ilgili açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

- Boeing 737 Max 8 tipi uçak krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak da 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

- B737 Max'lere ambargo

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği'nin de olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Son olarak ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing firması dün 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını duyurdu.




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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:52
  1. Boeing
  2. Chicago
  3. Etiyopya Hava Yolları

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