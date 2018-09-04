Etiyopya'daki heyelanda 12 kişi öldü
Etiyopya'da sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.04 Eylül 2018 Salı 23:06
Etiyopya'da sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkenin güneyindeki Isera bölgesinin yöneticisi Altaye Alemu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan heyelan sonrasında 12 kişinin cansız bedeninin toprak altından çıkarıldığını, 4 kişinin de ağır şekilde yaralandığını söyledi.
Alemu, sağanak yağışın yol açtığı heyelanda çok sayıda evin toprak altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Öte yandan, yaşanan faciada büyük maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.
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