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Etiyopya’daki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı

3 Kasım 2018 tarihinde Oromia Yatırım Komisyonu Başkan ve üyelerinin ziyaretinde, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Etiyopya’da FETÖ terör örgütü ile mücadelede iş birliği teklif etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:16
Etiyopya’daki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı

3 Kasım 2018 tarihinde Oromia Yatırım Komisyonu Başkan ve üyelerinin ziyaretinde, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Etiyopya’da FETÖ terör örgütü ile mücadelede iş birliği teklif etti. Kulular’ın teklifinden 7 ay sonra Etiyopya’daki FETÖ’nün okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı.



3 Kasım 2018 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğünde Oromia Yatırım Komisyonu Komiseri Reshid Muhaba, Oromia Başbakan Yardımcısı Addiso Legas, Oromia Diaspora Başkanı Abdülaziz İbrahim, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İngilizce konuşarak, FETÖ’nün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, halen Etiyopya’da birçok okulda eğitime devam ettiklerinin altını çizen İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, “Onlar şuanda aldatıyorlar. Örneğin bu okulları Almanya’ya, İngiltere’ye taşıyorlar. Aslında aldatıyorlar, onlar doğru değiller. Eğitimlerine devam ediyorlar. Düşünüyorum ki sizin ülkenizde bunların çok okulu var. Eğer bu konuda işbirliği yaparsak ülkemiz bu durumdan çok memnun kalacaktır. Yoksa bu durum ileride çok tehlikeli olabilir. Örneğin Kırgızistan; başkanımız 2 ay önce orayı ziyaret etti. Kırgız Başkanı diyor ki; ‘Evet, siz haklısınız. Fakat bizde onların okulundan mezun olan 54 bin insan var. Biz de kontrol edemiyoruz. Çünkü bütün memurlar onların okulundan mezun.’ Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek de de onların okulundan mezunlar var ve onlar da kontrol edemiyorlar. Çünkü onları destekleyen çok insanlar var. Biz, bu ülkeleri bu insanların çok çok tehlikeli olduklarına dair yeni uyardık. Eğer işbirliği yaparsak, neler yapabileceğimizi konuşabiliriz” şeklinde konuşmuştu.



Etiyopya Heyeti Sözcüsü ise Türkiye ile FETÖ mücadelesinde birlikte hareket edeceklerini ve bu işin takipçisi olacaklarını ifade ederek, “2016 yılında olan olaylar nedeniyle önce kendimiz sonra da ülke olarak çok üzüldük. 15 Temmuz olayında Türk halkı, FETÖ’cü hainlerin kazanmasını engelledi. Bu bizi çok mutlu etti. Türkiye’deki 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi darbeler bizim ülkemizde de çok oldu. Darbenin manasını biz de iyi biliyoruz. 15 Temmuz şehitleri için Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptırılan parkı gezdik. Çok güzel ve bu güzel park için OSB’yi tebrik ediyoruz. 15 Temmuz’da şehit olanlara Allah rahmet eylesin diyorum. Biz bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz. Sizinle birlikte bu konuda el ele hareket edeceğiz. Bizim ülkemizdeki yöneticiler de 15 Temmuz şehitleri için çok üzgün” ifadelerini kullanmıştı.



Yapılan görüşmeden yaklaşık 7 aylık bir süre sonra Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın doğusundaki Harar şehrindeki Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulları devraldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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