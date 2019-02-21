Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti barış için sergilendi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti Lucy, aktivistlerin düzenlediği "Barış ve Sevgi Turu" kapsamında sergilendi. Etiyopya Meclis Başkanı Tagesse Chafo, başkent Addis Ababa'daki bir toplantıda yaptığı açıklamada, Barış ve Sevgi Turu'nun ülkede ortak kimlik, barış ve hoşgörüyü teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Bu amaca Lucy'nin katkı vereceğini dile getiren Chafo, "Ülkemizin gelişimini engelleyen nefret ve ayrılıkların üstünden gelmeliyiz." dedi. Etiyopya'nın Afar bölgesinde 1974'te bulunan Lucy'nin "ilk insan iskeleti" olduğu iddia ediliyor. Lucy, Afrika Boynuzu'ndaki Somali, Sudan, Güney Afrika, Uganda, Kenya ve Cibuti'de de sergilenecek.

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