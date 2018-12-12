Etiyopya'da yoksulluk oranı 20 yılda yaklaşık yüzde 50 geriledi

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Etiyopya’daki yoksulluk oranının 1995 ve 2015 yıllarında yaklaşık yüzde 50 gerileme kaydettiğini açıkladı.

UNDP tarafından başkent Addis Ababa'da tanıtılan Etiyopya 2018 Ulusal İnsani Kalkınma Raporu'nda, ülkede eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında görülen gelişmelere ve eğilimlere yer verildi.

Raporda, 1995'ten 2015 yılına kadar ülkenin kırsalındaki yoksul insanların oranının yüzde 46'dan yüzde 24'e, kentsel alandaki yoksulların oranının ise yüzde 48'den yüzde 26'ya gerilediği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede yoksulluk oranının en düşük olduğu yer olarak Harar eyaleti gösterilirken, en yüksek yoksulluk oranına sahip eyaletler Amhara, Benishangul-Gumuz ve Tigray eyaletleri oldu.

Etiyopya'da kırsal alanda hiçbir eğitim almayanların oranı yüzde 47,8 olarak açıklanırken, bu rakam kentsel alanlarda 17,1 oldu. Ülkedeki okuma yazma bilmeyenlerin oranın en yüksek olduğu eyaletler ise yüzde 75,3 ile Somali ve yüzde 68,7 ile Afar eyaletleri.

Ülke genelinde hem erkekler hem de genç ve kadınlardaki işsizlik oranlarında yaşanan gerilemeye işaret edilen raporda, son yıllarda işçilerin ortalama gelirlerinde önemli bir artış kaydedilmediği de vurgulandı.