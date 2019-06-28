Etiyopya'da önce tutuklandığı sonra öldüğü söylenen suikastçi yaşıyor

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen’i başkentteki evinde öldüren suikastçinin kimliği ve hayatta olduğu açıklandı.



Resmi makamlar tarafından önce yakalandığı sonra öldüğü belirtilen suikastçinin kimliğini kamuoyuyla paylaşan Etiyopya devlet televizyonu ETV, cinayeti işleyen kişinin onbaşı Mesafint Tigabu olduğunu duyurdu.



Tigabu'nun, 22 Haziran'daki darbe girişiminin yaşanmasından bir gün sonra tutuklandığı ve hayatta olduğu ileri sürüldü.



Polisin yaptığı çelişkili açıklamalar kamuoyu zihninde yaşananlara ilişkin soru işaretlerine yol açarken, federal polis hatalı açıklamalardan dolayı özür diledi.



Yerel eyaletteki kalkışma ve suikastlerin ardından Amhara’da 200’e yakın kişi gözaltına alınırken, muhalif Amhara Ulusal Hareketi (NAMA), Addis Ababa ve Oromiya’da 100’den fazla üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.



Hükümet, Amhara ve başkent Addis Ababa'da yaşananların birbiriyle ilintili olduğunu açıklamıştı.



Güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkarıldığı ülkede mobil cihazlardan internete erişim sağlanamazken, telefonlardaki kısa mesaj servisi de kullanılamıyor.



- Neler oldu?



Amhara eyaletinin güvenlik şefi eski general Asaminew Tsige ve taraftarlarının 22 Haziran'da başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.



Eyalette tanınan isimlerden Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.



Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.



Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile koruması Mesafint Tigabu tarafından öldürülmüştü. Tsige, pazartesi kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.



Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.



Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.



