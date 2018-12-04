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Etiyopya'da okul çevresinde el bombası patladı: 2 ölü, 6 yaralı

04 Aralık 2018 Salı 23:44
Etiyopya'da okul çevresinde el bombası patladı: 2 ölü, 6 yaralı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da bir okul yakınında bulunan el bombasına basan 2 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinin Gondar bölgesindeki bir okul çevresinde, öğrencilerin yerde duran ve oraya nasıl geldiği bilinmeyen bir el bombasının üstüne kazara basması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada 2 çocuk öldü, 6 çocuk da yaralandı.

Yerel basına açıklamada bulunan Amhara polisi sözcülerinden Enyewe Zewdie, bombanın okul çevresine nasıl getirildiğinin araştırıldığını bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:44
  1. bomba
  2. Etiyopya
  3. gondar

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