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Etiyopya'da FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Etiyopya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okullar ve bu okulların yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

28 Eylül 2018 Cuma 18:12
Etiyopya'da FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgütün okullarında çalışan eski idareci ve öğretmenler, ülkedeki FETÖ'cüler hakkında "yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak" gibi suçlamalarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu işlemleri sırasında sayfalar dolusu kanıt ve belgenin de savcılığa teslim edildiği öğrenilirken, suçlanan isimler arasında örgüt yöneticileri ve öğretmenlerin yer aldığı belirtildi.

'ETİYOPYA İMAMI OLMUŞ'

Geçen yıl, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin FETÖ okullarının yönetiminin Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamasının ardından örgüte ait kurumlar, hileli şekilde Alman vatandaşı olan FETÖ'cülere satılmıştı.

Okulların teslimini durdurmak için ülkeye gelen sözde eski "İngiltere imamı" Adnan Azak, ülkedeki yapılanmanın başına geçerek yeni "Etiyopya imamı" olmuştu.

Azak'ın geçen yıldan bu yana sık aralıklarla ülkeye giriş yaptığı belirlenirken, okulların yıllardır ülkede bulunan Celil Aydın tarafından yönetildiği biliniyor.

Hileli satış sonrası ismi "Intellectual Schools" olarak değiştirilen 5 okulu yöneten terör örgütünün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:12
  1. Aydın
  2. Etiyopya
  3. FETÖ
  4. suç duyurusu

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