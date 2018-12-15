Etiyopya’da etnik çatışma: 21 ölü, 61 yaralı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın güneyinde farklı etnik gruplar arasında çıkan çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya Haber Ajansı’nın haberine göre, ülkenin Kenya sınırındaki Moyale kasabasında Oromo ve Somali etnik grupları arasında çıkan çatışmalarda 21 kişi öldü, 61 kişi ise yaralandı.

Bölgedeki gerilimin ardından çok sayıda ailenin Kenya’ya kaçtığı ifade edildi.

Ülkede geçen yıldan bu yana şiddetlenen etnik çatışmalar, sadece 2018’de 1 milyondan fazla insanın evini terk etmesine neden oldu.