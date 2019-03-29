0553 313 94 23

Etiyopya'da düşen yolcu uçağı

Müfettişlerin, karakutusunda yaptığı ilk incelemeler, kazanın uçağın irtifa kaybına uğramasını önleyen uçuş kontrol sisteminin yanlış çalışmasından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor

29 Mart 2019 Cuma 18:25
Etiyopya'da düşen yolcu uçağı

ANKARA (AA) - Etiyopya'ın başkenti Addis Ababa'dan, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ilk sonuçları, uçuş kontrol yazılımındaki pilot kontrolünü devre dışı bırakan bir sistemden kaynaklanmış olabileceği şüphesini yeniden gündeme getirdi.

"Wall Street Journal" gazetesinin haberine göre, 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasını araştıran müfettişler, uçağın karakutusundan edinilen ilk bilgilere göre, kazaya uçağın havada irtifa kaybetmesini önlemek için geliştirilen ve pilot kontrolünü devre dışı bırakan "Manevra Karakteristikleri Takviye Sisteminin" (MCAS) otomatik olarak aktif hale gelmesinin sebep olduğu yönünde sonuca vardı.

Bu sonucun, Boeing 737 Max 8 tipi uçakların Etiyopya'da ve Endonezya'da yaptığı kazalara, motorunun hız kaybedip durmasını engellemek üzere tasarlanan MCAS'nin yanlış çalışmasının sebep olduğu yönündeki şüpheleri güçlendirdiği aktarıldı.

Müfettişlerin, vardığı bu sonucu, ABD Federal Havacılık Kurumunun (FAA) üst düzey yetkililerine brifingle ilettiği kaydedildi.

Gazeteye açıklama yapan kaynaklar, karakutu kayıtlarından elde edilen ön bulguların gözden geçirilmesinin gerekebileceğine dikkati çekti.

ABD'li uzmanların, son birkaç gündür, müfettişlerin aktardığı ayrıntıları incelediği ve Etiyopyalı yetkililerden birkaç gün içinde bir ön rapor beklediği belirtildi.

Uzmanlar, her iki kazanın da MCAS'nin yanlış çalışmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

- Boeing 737 Max 8 tipi uçak krizi

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

Kazaların, 737 Max 8'lerin uçuş kontrol yazılımındaki pilot kontrolünü devre dışı bırakan bir sistemden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Uçak gövdesindeki sensörlerden gelen hatalı sinyallerin uçakların düşmesine sebep olduğu düşünülüyor.

- 737 Max'lere ambargo 

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı. 

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu. 

Son olarak ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, bu hafta, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme duyurmuştu.

Firma, 737 Max tipi uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:25
  1. ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA)
  2. Etiyopya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mesele, memleket meselesidir"
    1. "Mesele, memleket meselesidir"
    2. Galatasaray'dan UEFA müjdesi
    3. Türk uzmanlardan Pakistan'da kültür..
    4. Trafik kazasında ölen Cennet öğretmen..
    5. Samsun’da şüpheli ölüm
    6. Avrupa Karate Şampiyonası
    7. Milletvekili Aydın’dan, Kahta..
    8. Türkiye altyapı yatırımları için büyük..
    9. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Brexit..
    10. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cindoruk’a..
    12. Evde yemek projesi yüzleri güldürüyor
    13. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    14. Bu hafta borsa, altın ve avro..
    15. Suriye'de halk ayaklandı: Golan..
    16. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    17. Öğrenciler, Huzurevini ziyaret ederek..
    18. Yeditepe Üniversitesi Gıda İşletme..
    19. 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası
    20. Eskişehir’de seçim güvenliği
    21. Heniyye Katar Dışişleri Bakanı ile..
    22. "En büyük Kürt partisi AK Parti'dir"
    23. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    24. Aksu: “Cumhur İttifakı zafere ulaşacak”
    25. Piyasalarda gün sonu
    26. El öpme tepkisine el öpmeli cevap
    27. Borsa günü yükselişle tamamladı
    28. Fenerbahçe'nin Eljif Elmas için..
    29. KİT'lerdeki istihdam rakamları
    30. Arap Birliği dışişleri bakanları..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!