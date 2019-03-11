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Etiyopya'da düşen yolcu uçağı

BM Cenevre Ofisi'nde, kazada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, BM bayrağı yarıya indirildi- Kazada BM ve ilgili kuruluşlarda çalışan 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

11 Mart 2019 Pazartesi 18:33
Etiyopya'da düşen yolcu uçağı

CENEVRE (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucu çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybetmesi Cenevre'de büyük üzüntüye yol açtı.

Nairobi'ye giderken dün düşen uçakta yaşamını yitiren 157 kişi için BM Cenevre Ofisi'nde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller, yaklaşık 150 kişinin katıldığı saygı duruşunda, BM'nin uzun yıllardır böylesine bir trajedi yaşamadığını söyledi.

Moller, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi, ölen BM çalışanlarının sayısına ilişkin ise rakam vermedi.

BM Çevre Konferansı için Nairobi'ye giderken hayatını kaybeden Cenevre'deki BM kurumlarında çalışanlar için hafta içi geniş kapsamlı anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Kaza nedeniyle BM bayrağı da yarıya indirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nce (IOM) dün yapılan yazılı açıklamada, uçakta en az 5 BM kurumu ve BM'ye bağlı ajanslarda görev yapan 19 kişinin olduğu belirtilmişti.

Etiyopya Havayolları, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 150 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiğini duyurmuştu.

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737-8 MAX uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı ifade edilmişti.



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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:33
  1. BM
  2. uçak kazası

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