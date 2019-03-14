Etiyopya’da düşen uçağın kara kutusu Paris’te

Etiyopya’da 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düşen Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kara kutusu incelenmek üzere Fransa’nın başkenti Paris’e getirildi.

Etiyopya’da 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Endonezya’da, Pazar günü ise Etiyopya’da Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından ABD dahil birçok ülke hava sahasını bu model uçaklara kapattığını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Etiyopya Havayolları’na ait uçağın 2 kara kutusunun uzmanlar tarafından Fransa’da inceleneceği duyuruldu. Dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketleri, Boeing 737 MAX 8 model yolcu uçaklarının güvenli olup olmadığını öğrenmek için inceleme sonuçlarını bekliyor.

Fransa’nın Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi’ndan (BEA) yapılan açıklamada, uçağın kokpit kayıtlarının ve uçuş verilerinin gün içinde ajansa teslim edileceği belirtildi.

Etiyopya Havayolları, Etiyopya’nın kara kutuyu analiz etme imkanlarının kısıtlı olduğunu açıklamıştı.

Pazar günü, Etiyopya Havayolları’na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018’de ise Endonezya’da Lion Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.