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Etiyopya’da 725 bin kişi açlığın eşiğinde

Etiyopya’nın Somali eyaletindeki kuraklık nedeniyle 725 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

22 Şubat 2019 Cuma 11:17
Etiyopya’da 725 bin kişi açlığın eşiğinde

Etiyopya’nın Somali eyaletindeki kuraklık nedeniyle 725 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya.


Etiyopya’nın Somali eyaletindeki bazı bölgelerde yağmur eksikliği nedeniyle oluşan kuraklık 725 bin kişiyi acil insanı yardıma muhtaç bıraktı.


Somali eyaletinde 2004’ten beri faaliyet gösteren ve şu anda etkilenen ailelere geçim desteği sağlayan Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Ülke Direktörü Victor Moses yaptığı açıklamada, ”Şimdi hareket zamanı yoksa hem ekonomik açıdan hem de yaşamsal açıdan çok büyük kayıplar yaşanacak" ifadelerini kullandı. Moses, "Zaten gıda eksikliği içinde olan kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere binlerce insan önümüzdeki birkaç ay çok az yağış ya da hiç yağış olmaması beklendiği için çok korkuyor" dedi.


Moses, acı çekmeyi önlemek için daha fazlasını yapmak için uluslararası topluma olan çağrısını yineleyerek, "Somali tekrarlayan kuraklıklarla karşı karşıya kaldı. İnsanlar çoğu zaman büyük acılar çekmek ve yerlerinden edilmek zorunda kaldı. Bir krizin tırmanmasını önlemek için erken müdahalenin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu öğrendik. İnsanların eksikliğini gidermek için yardıma ihtiyaç var" dedi.


Somali eyaletindeki Sool bölgesinde devam eden çatışmalar gıda krizini de şiddetlendiriyor. NRC, Sool ve Sannag’ın sorunlu bölgelerinde yerinden edilmiş aileleri, temel gıda, su ve barınak eşyaları almak için acil nakit transferleriyle desteklemeyi planlıyor. Moses, "Yerinden edilmiş kişilerin sayısı arttıkça, insani yardımlara bağımlılık da artıyor. Bu da ihtiyacı olan herkese ulaşmak için kaynakları sınırlı olan kurumlar üzerinde ek baskı yapıyor. Çatışmaların tüm taraflarına, insanların umutsuzca ihtiyaç duydukları hizmetlere güvenli bir şekilde erişmelerine izin vermeleri için çağrıda bulunduk” ifadelerini kullandı.


Somali hükümeti ve insani yardım kuruluşları geçtiğimiz ay 2019 İnsani Yardım Planını (İHP) başlattı ve bağışçıları 2019’da Somali’de yardım operasyonlarını sürdürmek için 1.08 milyar dolarlık fon sağlamaya çağırdı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:17
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