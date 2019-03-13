Etiyopya uçağının kara kutusu başka ülkede analiz edilecek
Etiyopya Havayolları, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun başka bir ülkede analiz edileceğini bildirdi.13 Mart 2019 Çarşamba 12:11
Etiyopya Havayolları, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun başka bir ülkede analiz edileceğini bildirdi.
Etiyopya Havayolları Sözcüsü Asrat Begashaw, başkent Addis Ababa’da geçtiğimiz Pazar günü 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun analiz için yurt dışına gönderileceğini, ancak henüz nereye gönderileceğinin belli olmadığını söyledi.
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