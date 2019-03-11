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Etiyopya uçağını son anlarına ait grafik ortaya çıktı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giderken 157 yolcuyla Addis Ababa’ya 60 kilometre uzaklıktaki Bishoftu kasabasında düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağının son anlarına ait grafik ortaya çıktı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:00
Etiyopya uçağını son anlarına ait grafik ortaya çıktı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giderken 157 yolcuyla Addis Ababa’ya 60 kilometre uzaklıktaki Bishoftu kasabasında düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağının son anlarına ait grafik ortaya çıktı.


Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek üzere dün sabah Bole Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağı kalkıştan sadece 6 dakika sonra içindeki 157 yolcu ve mürettebatla düşmüştü.


33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de Birleşmiş Milletler (BM) pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydederken, kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.



Uçağa ait grafik ortaya çıktı


Uçuş izleme web sitesi flightradar24, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dengesiz bir dikey hıza sahip olduğunu, düşmeden önceki son saniyelerde hız kaybedip hız kazandığınıgösteren bir grafik yayınladı. Havacılık uzmanlarına göre, bu grafik olağan dışı çünkü uçak bir kez havalandı mı dikey hızın yükselmesi ya da aynı kalması gerekir.



Pilot geri dönmek istedi


Uçak havalimanından kalkarak 2600 metreye çıktı ancak 6 dakika sonra uçakla bağlantı kesildi. Havayolunun CEO’su Tewolde GebreMariam’a göre uçağın pilotu bir takım aksaklıkların olduğunu bildirdi ve geri dönmek istedi. GebreMariam, pilotun mükemmel bir uçuş rekoru olduğunu ve 8 bin saatten fazla bir uçuş tecrübesine sahip olduğunu söyledi.


Kazaya neyin yol açtığı henüz belli değilken, kazanın ardından Çin’in öncülük ettiği‘uçuşları askıya alma’ kararına Etiyopya ve Cayman Adaları da katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:00
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