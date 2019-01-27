0553 313 94 23

Etiyopya kökenli Suudi milyarder serbest bırakıldı

Dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösterilen Muhammed Alamoudi bir buçuk yıl sonra Suudi Arabistan'da serbest bırakıldı

27 Ocak 2019 Pazar 20:26
Etiyopya kökenli Suudi milyarder serbest bırakıldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya kökenli Suudi iş adamı Muhammed Alamoudi, yaklaşık bir buçuk yıldır gözaltında tutulduğu Suudi Arabistan'da serbest bırakıldı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisince sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alamoudi'nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Başbakan Abiy Ahmed'in geçen yıl Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette iş adamının durumunu da tartıştığı, Ahmed'in daha sonra Alamoudi'nin ülkesine dönmesi konusunda Etiyopyalılara güvence verdiği hatırlatıldı.

Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırıma sahip 71 yaşındaki Alamoudi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017’de yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Etiyopya'da doğan, annesi Etiyopyalı ve babası Suudi Arabistanlı olan iş adamının şirketlerinin ülkede yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.

Almaoudi'nin Etiyopya'daki şirketi, madencilikten turizme, tarım endüstrisinden inşaata kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Alamoudi, ülkenin en iyi oteli olarak gösterilen başkent Addis Ababa'daki beş yıldızlı Sheraton Addis'in de sahibi.

Yaklaşık 10 milyar dolar servete sahip olan Alamoudi, Forbes dergisi tarafından dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösteriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:26
  1. Etiyopya
  2. Muhammed Alamoudi
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuzu kuru Fransızlar Cumhuriyet bekçiliğine soyundu! Kırmızı fularlılar Sarı Yelekliler'e karşı!
    1. Tuzu kuru Fransızlar Cumhuriyet..
    2. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    3. Ozan Kabak Bundesliga'da siftah yaptı
    4. Filistin'de yeni hükümet kurma..
    5. Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı:..
    6. İnfaz koruma memuru, başından vurulmuş..
    7. "Kömür santrallerinin kapatılması..
    8. Antalya'da elektrik arızaları giderildi
    9. Minibüs çarpan bisiklet sürücüsü yola..
    10. Kemal Deniz Bozkurt kimdir nereli ve..
    11. Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
    12. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım,..
    13. Sarıyer'de piknik tüpü bomba gibi..
    14. Otomobil yoldan çıkıp ormana girdi: 2..
    15. Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor..
    16. CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde..
    17. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    18. Bakan Soylu açıklamıştı! Tarihi..
    19. Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O..
    20. Ve görüntüler ortaya çıktı! Cumhuriyet..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!