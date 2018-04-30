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Etiyopya, İngilizlerin yağmaladığı tarihi eserlerini geri istiyor!

Etiyopya’nın, İngilizler tarafından yağmalanan ve Londra’daki bir müzede sergilenen antik eserler için bir kez daha iade talebinde bulunduğu bildirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:28
Etiyopya, İngilizlerin yağmaladığı tarihi eserlerini geri istiyor!

Euro News Türkçe’de yer alan habere göre, Etiyopya hükümeti İngilizler tarafından 150 yıl önce yağmalanan ve Londra’da Victoria ve Albert Müzesi’nde sergilenen antik eserlerin ikinci kez iadesini istedi.


Söz konusu eserler İngiliz güçler tarafından 1868 yılında yapılan Etiyopya kuşatması sırasında Etiyopya Kralı II. Tewodros’un kalesinin ele geçirilmesiyle bulunmuş ve İngiltere’ye götürülmüştü.Altın bir kral tacı ve altın şarap kadehleri gibi değerli parçaların bulunduğu hazine 1700’lü yıllarda kral için Etiyopya’nın Gondar bölgesinde üretildi.


Eserlerin ödünç verilmesini kabul etmeyen Etiyopya hükümeti, İngilizler tarafından yağmalanan antik eserlerin iade edilmesini istiyor.Etiyopya, 1900’lü yılların başında İngiltere’de sergilenmeye başlanan eserleri geri almak için 2007 yılında da talepte bulunmuştu.


Hazinenin sergilendiği Victoria ve Albert Müzesi Müdürü Tristram Hunt, serginin Londra’da ikamet eden Etiyopya cemiyetiyle yapılan istişareler sonrasında organize edildiğini ve Londra’daki Etiyopya elçiliği ile söz konusu talep konusunda görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:28
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