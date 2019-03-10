Etiyopya Havayolları'na ait uçak düştü

Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
10 Mart 2019 Pazar 11:39
Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
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