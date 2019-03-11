0553 313 94 23

Etiyopya havayolları uçağının kara kutusu bulundu

Etiyopya Devlet Televizyonu, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayolları uçağının kara kutusu ve dijital ses kaydedicisinin bulunduğunu bildirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
Etiyopya havayolları uçağının kara kutusu bulundu

Etiyopya Devlet Televizyonu, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayolları uçağının kara kutusu ve dijital ses kaydedicisinin bulunduğunu bildirdi.


Etiyopya Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada, dün Etiyopya’da kalkıştan kısa bir süre sonra içindeki 157 yolcu ve mürettebatla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8’in kara kutusu ve dijital ses kaydedicisinin kaza alanında bulunduğunu bildirdi.



33 farklı uyruktan yolcu


Dün düşen uçakta 33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de Birleşmiş Milletler (BM) pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydederken, kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.



Uçağa ait grafik ortaya çıktı


Uçuş izleme web sitesi flightradar24, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dengesiz bir dikey hıza sahip olduğunu, düşmeden önceki son saniyelerde hız kaybedip hız kazandığını gösteren bir grafik yayınladı. Havacılık uzmanlarına göre, bu grafik olağandışı çünkü uçak bir kez havalandı mı dikey hızın yükselmesi ya da aynı kalması gerekir.



Pilot geri dönmek istedi


Uçak havalimanından kalkarak 2600 metreye çıktı ancak 6 dakika sonra uçakla bağlantı kesildi. Havayolunun CEO’su Tewolde GebreMariam’a göre uçağın pilotu bir takım aksaklıkların olduğunu bildirdi ve geri dönmek istedi. GebreMariam, pilotun mükemmel bir uçuş rekoru olduğunu ve 8 bin saatten fazla bir uçuş tecrübesine sahip olduğunu söyledi.



3 ülkeden Uçuşları askıya ama kararı


Kazaya neyin yol açtığı henüz belli değilken, kazanın ardından Çin’in öncülük ettiği ‘uçuşları askıya alma’ kararına Etiyopya ve Cayman Adaları da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı!
    1. Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı!
    2. Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi..
    3. AK Parti heyetinden CHP bürosuna ziyaret
    4. Apse nedir? Dişte apse oluşumu nasıl..
    5. “Küresel Finans Merkezleri Endeksi”..
    6. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi..
    7. Görenler şaşkına döndü! İsrail'de..
    8. “Nostalji iskelesi sahile canlılık..
    9. MHP lideri Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak..
    10. Kangal’a 500 milyon liralık yatırım..
    11. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    12. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    13. "Kirli siyaset kimseye yaramaz"
    14. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    15. Mürüvvet Yaradılmış davası sürüyor
    16. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    17. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    18. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    19. Beymen, başarılı satış danışmanlarını..
    20. Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi..
    21. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    22. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    23. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    24. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    25. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    26. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    27. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    28. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    29. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin..
    30. Mikro kredi ile üretim yapan kadınlar..
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...