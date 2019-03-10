Etiyopya Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düştü
Etiyopya Hava Yollarına ait 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.10 Mart 2019 Pazar 11:57
Etiyopya Hava Yollarına ait 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giden Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi. Kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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