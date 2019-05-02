"Etiyopya basın özgürlüğü sıralamasında 40 basamak yükseldi"

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, Etiyopya’nın basın özgürlüğü alanında olumlu ilerlemeler kaydettiğini ve basın özgürlüğü sıralamasında bir senede 40 basamak yükseldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliklerinde konuşan Songwe, ülkenin Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından hazırlanan "basın özgürlüğü sıralaması"nda son bir yılda 40 sıra birden yükseldiğini belirtti.

"İfade özgürlüğü, özgür ve adil bir toplumun en temel alametifarikası." diyen Songwe, yıllar sonra ilk defa Etiyopya’da gazetecilerin artık hapishanelerde olmadığını ifade etti.



Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ise ülkede son bir yılda güvenlik ve siyaset alanlarının yanı sıra sosyal alanda da yapılan reformlara övgüde bulundu. Quartey, medya alanında da kayda değer ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi.

-Abiy Ahmed'e Barış Ödülü



Öte yandan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülke barışına yaptığı katkılardan ötürü UNESCO tarafından Felix Houphouet-Boigny Barış Ödülü'ne layık görüldü.



Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce gazetecinin katıldığı etkinlik, aynı zamanda basın özgürlüğü alanındaki mevcut sorunlara ilişkin fikir teatisi yapma olanağı sağlıyor.