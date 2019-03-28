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Etiyopya Başbakanından başkent üzerindeki hak iddialarına yanıt

28 Mart 2019 Perşembe 20:22
Etiyopya Başbakanından başkent üzerindeki hak iddialarına yanıt

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin başkenti Addis Ababa üzerine hak ileri süren Oromolu siyasi gruplara "Addis Ababa tüm Etiyopyalılara ait." ifadesiyle karşılık verdi.

Addis Ababa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Abiy Ahmed, çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapan şehrin farklı kimliklerdeki insanların bir arada yaşadığı yer olduğunu ve böyle kalmayı sürdüreceğini söyledi.

“Addis Ababa tüm Etiyopyalılara ait” diyen Ahmed, herkesin şehri sahiplenme hakkı olduğunu ancak bir grubun diğer grupları dışarıda bırakarak sahiplenme ortaya koyamacağını dile getirdi.

Oromiya eyaleti sınırları içerisinde yer alan ancak özel şehir yönetimine sahip olan Addis Ababa’nın bazı Oromolu gruplar tarafından Oromolulara ait olduğunun iddia edilmesi başkentte son dönemde tansiyonu yükseltmişti.

Ülkede son olarak başkentin tüm Addis Ababalılara ait olduğunu savunan yeni bir sivil hareket baş göstermişti.

-Çin’e olan borç 30 yıla yayıldı

Öte yandan, Etiyopya’nın ülkede yapılan demir yolu hattı için Çin’den aldığı ve ödeyemediği borçlarına ilişkin soruya Ahmed, borçların ikili müzakere neticesinde yeniden yapılandırıldığını ifade etti.

Ahmed, "Çin ile görüşmelerimizde birçok konu çözüldü. Çin hükümeti aldığımız ticari krediyi ayrıcalıklı krediye çevirdi. Bu da borcumuzun vadesini 30 yıla uzattı." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:22
  1. Addis Ababa
  2. Etiyopya

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