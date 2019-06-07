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Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudanlı taraflar arasında arabuluculuk çabaları

07 Haziran 2019 Cuma 22:44
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudanlı taraflar arasında arabuluculuk çabaları

HARTUM (AA) - Sudan’da askerle muhalifler arasında Etiyopya arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından muhalif gruplar, kapsamlı sivil itaatsizlik ve Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) düşmesi kararına bağlı olduklarını açıkladı.

Sudan’da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için Hartum’a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi, ardından Etiyopya Büyükelçiliği’nde muhalifleri kabul etti.

Ahmed, hem askeri liderler hem muhalefet temsilcileriyle 2’şer kez görüştü.

Görüşmeden sonra AGK’den yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Başbakanı'nın arabuluculuğunun memnuniyetle karşılandığı, müzakere kapısının açık olduğu ve her zaman anlaşma yapmaya hazır olunduğu belirtildi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden (ÖDBG) yapılan yazılı açıklamada ise Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in talebiyle Etiyopya Büyükelçiliğinde bir görüşme gerçekleştirildiği, Ahmed’in arabuluculuğunu prensipte kabul ettikleri belirtilerek basın özgürlüğünün sağlanması, Sudan genelinde askerin sokaklardan çekilmesi ve internet yasağının kaldırılması gibi şartlar yerine getirildiği taktirde ilerleyen günlerde yeniden görüşmelerin yapılabileceği ifade edildi.

ÖDBG, Etiyopya Başbakanı'nın 8 sivil ve 7 asker üyeden oluşacak bir devlet başkanlığı konseyi teklif ettiğini kaydetti.

ÖDBG’nin öne çıkan gruplarından ve muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA) ise görüşmelerin ardından yayınladığı açıklamada "Kapsamlı sivil itaatsizlik kararının tamamen arkasında duruyoruz. Bu kararımız, askeri geçiş konseyinin düşmesi ve devrimin zafer kazanmasına yönelik bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

- ÖDBG liderlerinden Muhammed İsmet görüşmenin ardından gözaltına alındı

Bu arada ÖDBG liderlerinden Muhammed İsmet, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüşmesinin ardından gözaltına alındı.

AA muhabirinin bir ÖDBG kaynağından aldığı bilgiye göre, İsmet, Etiyopya Başbakanı ile görüşmesinin ardından beraberindeki muhalif liderlerle birlikte Etiyopya Büyükelçiliğinden çıkarken güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Etiyopya Başbakanı'na temaslarında Etiyopya Dışişleri Bakanı, İstihbarat Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve ülkesinin Hartum Büyükelçisi eşlik etti.

Görüşme sonrası sivil hükümete geçiş talebiyle 2 aydır gösteri düzenleyen muhaliflere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) gruplarından Sudan Meslek Odaları, kapsamlı sivil itaatsizlik ve AGK’nin düşmesi yönündeki kararlarına bağlı olduklarını bildirdi.

Muhalifler, katliam yaptığını itiraf etmedikçe askerle müzakerelerin başlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, dün Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından bu ülkenin üyeliğini askıya almıştı.

AfB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da mevcut krizden çıkmanın tek yolunun, sivil idarenin yönetimi devralması olduğu belirtilerek, bu zamana kadar ülkenin AfB'deki üyeliğinin askıya alındığı kaydedilmişti.

- Sudan’daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını aktarmıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 22:44
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