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Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudan'da ara buluculuk çabaları

Ahmed, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudan'da ara buluculuk çabaları

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Sudan'da darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve muhalefet arasında ara buluculuk çabaları sürüyor.

Ahmed bu kapsamda Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ahmed ve Burhan’ın, telefon görüşmesinde, çözülmesi gereken acil konuları ve atılması gereken öncelikli adımları ele aldığı bildirildi.

İki lider ülkedeki mevcut durumun olumlu şekilde düzeleceğine dair umutlu olduklarını ifade etti.

Ahmed, geçen hafta Sudan’ı ziyaret ederek muhalifler ve askeri yönetimle bir araya gelmiş, Etiyopya’nın sürece katkıda bulunacağı sözünü vermişti.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi ise sivil yönetime ilişkin geçiş sürecinin durması ve askeri yönetimin göstericilere kanlı müdahalesi sonrası Sudan’ın üyeliğini askıya almıştı.

-Müzakereler yeniden başlayacak

Ülkede son olarak AGK ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında geçiş konseyinin kurulmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlanması kararı alınmıştı. Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum ÖDBG, dün sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını duyurmuştu.

Ülkede 11 Nisan'daki darbeden sonra AGK ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
  1. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed
  2. Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan
  3. Telefon görüşmesi

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