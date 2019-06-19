0553 313 94 23

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in babası toprağa verildi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in babasının cenaze törenine devlet yetkilileri ve medya mensuplarının katılmasına izin verilmedi

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:04
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in babası toprağa verildi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in vefat eden babası Ahmed Ali "sade" bir törenle toprağa verildi.

Kendisi Protestan olan Ahmed'in Müslüman babasının dün yapılan cenazesine katılan ülkenin tanınan aktivistlerinden Ahmed Jebel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazeye hiçbir devlet görevlisi ve medya mensubunun katılmadığını aktardı.

Başbakana yakın isimlerden biri olan Jebel, "Başbakan Ahmed, tüm devlet görevlilerine gelmemeleri ve resmi görevlerine dönmeleri emri verdi. Hükümet görevlileri cenazeye gitmek için ayarlanan uçağa binmek üzereyken Başbakanın emriyle uçuş durduruldu." ifadesini kullandı.

Jebel, buna rağmen kara yolunu kullanarak cenazeye katıldığını belirtti.

Öte yandan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi çok sayıda lider Ahmed'e taziye mesajı gönderdi.

Abiy Ahmed, Oromiya eyaletinin Beshahsa bölgesinde toprağa verilen ve yerel medyaya göre 90 yaşının üzerinde vefat ettiği belirtilen Oromo kökenli Ali'nin 13. çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kendisi Protestan, annesi Amharalı Ortodoks babası Müslüman olan Abiy Ahmed, göreve geldiğinde ailesindeki etnik ve dini farklılıklar sebebiyle çok konuşulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:04
  1. baba
  2. Cenaze töreni
  3. Etiyopya
  4. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FÜ girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 36’ya yükseldi
    1. FÜ girişimci ve yenilikçi..
    2. "Sanatla Terapi Safranbolu" projesi..
    3. Bozüyük’te camiler şenlendi
    4. "Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den..
    5. Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu:..
    6. Araklı'daki sel
    7. Pendik’te helikopter destekli..
    8. HAK-İŞ'ten sert tepki: Kılıçdaroğlu..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    10. Kastamonu'daki silahlı kavga
    11. Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı..
    12. Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet..
    14. Denizcilik Fakültesi Mezuniyet töreni..
    15. TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat..
    16. ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları..
    17. Gaziantep’te akrabaların bıçaklı..
    18. Akyazı’da evin bahçesine yıldırım düştü
    19. Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren..
    20. GMİS’ten Türk-İş Genel Başkanı..
    21. Turgutlu’da motosiklet ile otomobil..
    22. Taban’dan hayvan dostu çocuklara..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın,..
    24. LAY-UP Basketbol Turnuvası,..
    25. Yağıştan etkilenen bölgelere kritik..
    26. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
    27. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    28. Tanker saldırıları konusunda ABD'den..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet..
    30. Borsa günü yatay tamamladı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu