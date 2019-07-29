0553 313 94 23

Etiyopya "ağaç dikme rekoru" için sokaklarda

Etiyopya halkı bir günde 200 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırmak için seferber oldu- Kampanyaya, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği de destek verdi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
Etiyopya "ağaç dikme rekoru" için sokaklarda

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya halkı, ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" için seferber oldu.

Devlet kurumlarınca organize edilen ve halktan büyük destek bulan kampanyayla, "bir günde en fazla fidan diken ekip" dalında dünya rekorunun kırılması amaçlanıyor.

Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında öğle saatlerine kadar 140 milyon fidanın dikiminin tamamlandığını duyurdu.

Kampanyaya Güney eyaletinin Arba Minch şehrinde katılan Başbakan Abiy Ahmed, halka, sokağa çıkma ve fidan dikme çağrısında bulundu.

Yerel sakinlerden Abiy Roresa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Bu bizim hayatımız ve burası bizim ülkemiz." dedi.

Roresa, bu çalışmanın, halkı tek bir amaç için bir araya getirdiğini ve birleştirdiğini vurgulayarak "Gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmalıyız." diye konuştu.

- Türkiye de destek verdi

Kampanyaya destek veren Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği çalışanları da Büyükelçilik Konutu'na fidan dikti.

Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu, kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, bunun, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında, ülkede bu yıl 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Çalışmalar, 19. yüzyılın başlarında ormanların ülkenin toplam yüz ölçümüne oranının yüzde 35 olduğuna ancak bu oranın günümüzde yüzde 10’a gerilediğine işaret ediyor.

Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikilerek bu alanda rekor kırılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
  1. ağaçlandırma
  2. Etiyopya
  3. fidan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den CHP belediyeciliğine tepki: Yapmayacağız dedikleri her şeyi tek tek yapıyorlar
    1. AK Parti'den CHP belediyeciliğine..
    2. Yaralı Leyleğe muhtar sahip çıktı
    3. Siirt’te huzur ve güven uygulaması
    4. TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da
    5. Gri kategoride aranan terörist..
    6. Van’da kaybolan şahsı jandarma..
    7. Meteoroloji meydan müdürleri..
    8. Çin'deki heyelanda ölü sayısı 42'ye..
    9. MÜSİAD Konya Üyeleri, geleneksel..
    10. Mehmet Akif Üstündağ: “Bizim..
    11. Yahyalı’da Muaythai rüzgarı esti
    12. Etiyopya "ağaç dikme rekoru" için..
    13. Selde kaybolan küçük Sinem anne ve..
    14. Karacadağ Bulvarı’na hizmet eli değdi
    15. Kumluca’da anlamlı dayanışma gecesi
    16. İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve..
    17. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    18. İl Müftüsü Güven’den Yeşilhisar’a..
    19. AK Parti'de akrabalar yönetimde görev..
    20. Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli..
    21. Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı..
    22. Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık..
    23. Barajda boğulan genç toprağa verildi
    24. Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji..
    25. İstanbul'da korkunç olay! 2.5..
    26. DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan..
    27. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı
    28. Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen..
    29. Giovanni Guidetti: “Bir sporcunun..
    30. AÜ’de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!