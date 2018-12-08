0553 313 94 23

Etiyopya 10 bin kişi istihdam edecek sanayi bölgesi açtı

51 hektarlık alan üzerine kurulu Jimma Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 60 milyon dolara mal oldu

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:04
Etiyopya 10 bin kişi istihdam edecek sanayi bölgesi açtı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bölgedeki iki ülke liderinin de katılımıyla yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edecek Jimma Organize Sanayi Bölgesi’nin açılışını yaptı.

Ahmed, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh’in de katılımıyla Oromiya eyaletinin Jimma şehrindeki yeni inşa edilen organize sanayi bölgesi ve bir tıp merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 milyon dolara mal olan sanayi bölgesi, 51 hektarlık alan üzerine kuruldu. 10 bin kişiyi istihdam etmesi planlanan tesiste tarım ürünlerini işleyecek sanayi kuruluşlarının yer alacağı öğrenildi.

Aynı zamanda Başbakan Ahmed’in de doğum yeri olan Jimma, kahve tarımı ve ticaretle ön plana çıkıyor.


- Afrika’nın Çin’i olmak istiyor


Afrika Boynuzu’nun en hızlı büyüyen ülkesi olan Etiyopya, açtığı organize sanayi bölgeleri ve verdiği yatırım teşvikleriyle Afrika’nın üretim merkezlerinden biri olmak istiyor.

Yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden sanayicilerin tercih ettiği Etiyopya, denize kapalı olmasına rağmen sanayi alanındaki atılımlarını büyüterek istihdam yaratmaya çalışıyor.

Çok sayıda özel sanayi alanının yanı sıra Hawassa, Mekelle ve Kambolcha organize sanayi bölgelerinde onlarca fabrikanın faaliyet gösterdiği Etiyopya, ekonomide, sanayiye verdiği ağırlıktan dolayı "Afrika’nın Çin’i” olarak da anılıyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:04
  1. Etiyopya
  2. Sanayi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi..
    2. Erdoğan: "Ortaya çıkan manzara..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, hem..
    4. Fransa'da gözaltı sayısı 700'e yükseldi
    5. İtalya'da diskodaki izdihamın nedeni..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TSK'daki..
    7. Erdoğan:"Avrupa sokaklarındaki..
    8. Erdoğan: "Bizim polisimizle alay..
    9. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    10. HDP Hakkari ilçe belediye başkan..
    11. "Büyükşehirlerde aday çıkarmamayı..
    12. Erdoğan: "Biz bu ülkede ordumuzda..
    13. Deri kanseri pusuda bekliyor
    14. Iğdır HDP ilçe belediye başkan adayları
    15. "Dünya, zor sınavların çoğunda sınıfta..
    16. Futbol: TFF 3. Lig
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayrağımızı..
    18. Futbol: TFF 2. Lig
    19. Erzurum ve İstanbul'da terör örgütü..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer