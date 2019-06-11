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Etimesgut’ta asfalt çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

11 Haziran 2019 Salı 13:34
Etimesgut’ta asfalt çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Etimesgut İlçesi Atakent Mahallesi’ndeki Şehit Celal İşen Caddesi ile kesişen caddelerde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdi.


Sürüş güvenliği sağlandı


Atakent Mahallesi sakinlerinin uzun süredir çözüm bekleyen taleplerinden olan asfalt serim işi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, bir hafta gibi kısa sürede tamamlanarak araç trafiğine açıldı.


Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Şehit Celal İşen Caddesi’nin devamı niteliğinde ve 22 metre genişliğindeki çift şeritli yolun gidiş geliş toplamda 6 kilometre uzunluğunda olduğu bilgisini verdiler. Asfalt serim işleminin ardından trafik çizgilerinin de tamamlanmasıyla bölge sakinleri sürüş güvenliğine sahip yeni yollarına kavuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:34
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