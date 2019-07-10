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Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:40
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:40
  1. darbe girişimi
  2. dava
  3. FETÖ
  4. karar

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