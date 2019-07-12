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Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki kamulaştırma sonrası hak sahiplerinin daireleri kura töreniyle belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Etiler Mahallesi’nde İstasyon Caddesi’ne alternatif yol projesi kapsamında yapılan kamulaştırma sonrası yıkılan konutlar yerine yenilerini inşa ediyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:47
Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki kamulaştırma sonrası hak sahiplerinin daireleri kura töreniyle belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Etiler Mahallesi’nde İstasyon Caddesi’ne alternatif yol projesi kapsamında yapılan kamulaştırma sonrası yıkılan konutlar yerine yenilerini inşa ediyor.


Yol üzerinde bulunan 6 bloktaki 53 dairenin yerine yapılan binaların hak sahiplerine teslimi için Ankara Büyükşehir Konferans Salonu’nda kura töreni düzenlendi.



Noter huzurunda çekildi


Sincan-Eryaman hattı üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ankara Bulvarı’na bağlanacak olan alternatif yol çalışmasında kamulaştırma yapılan binalardaki dairelerin hak sahiplerine teslimi için düzenlenen kura töreni noter huzurunda gerçekleşti.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun ile Emlak ve İstimlak Daire Başkanı İsmet Doğan’ın da katıldığı kura töreninde hak sahipleri yeni dairelerine kavuştu.



Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek


Kamulaştırma nedeniyle vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterdiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, şöyle konuştu:


“Son yıllarda artan nüfus yoğunluğundan kaynaklı bu bölgedeki trafiğin rahatlatılması gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki 6 binanın kamulaştırılması zorunlu oldu. Ocak 2019 itibarıyla de bu konutların inşaatına başlandı. İnşallah bu yılın sonunda da hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Burada ulaşımın rahatlaması amacıyla bu bulvarı açmak zorunluydu. İnşallah bu bulvarla beraber Etimesgut, Sincan ilçelerinde yaşayan vatandaşların merkeze ulaşımı yönündeki trafik yoğunluğu azalmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:47
  1. doğa

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